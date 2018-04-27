На Ямале осуждены двое членов ячейки ИГИЛ

были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в марте 2017 года.

«В марте 2018 года решением Приволжского военного суда Магомедов и Ахмедов осуждены к 3,5 и 5 годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области

Как было установлено в ходе следствия, Магомедов и Ахмедов являясь участниками законспирированной ячейки МТО «ИГ», деньги для финансирования терроризма, планировали совершение терактов и намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

«Лидером и вербовщиком террористической ячейки являлся Гаджимурад Магомедов. Под его влиянием в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований выехал житель г. Муравленко», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.