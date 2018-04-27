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На Ямале осуждены двое членов ячейки ИГИЛ
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На Ямале осуждены двое членов ячейки ИГИЛ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Приволжский военный суд вынес приговор членам ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», задержанным сотрудниками Федеральной службы безопасности в Муравленко в марте 2017 года.
были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в марте 2017 года.
«В марте 2018 года решением Приволжского военного суда Магомедов и Ахмедов осуждены к 3,5 и 5 годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
Как было установлено в ходе следствия, Магомедов и Ахмедов являясь участниками законспирированной ячейки МТО «ИГ», деньги для финансирования терроризма, планировали совершение терактов и намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.
«Лидером и вербовщиком террористической ячейки являлся Гаджимурад Магомедов. Под его влиянием в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований выехал житель г. Муравленко», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.
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