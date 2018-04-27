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Человеческие останки обнаружили на стройплощадке на севере Москвы
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Человеческие останки обнаружили на стройплощадке на севере Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Москве по факту обнаружения человеческих останков напротив жилого дома на Большой Академической улице, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Утром 26 апреля 2018 года на территории стройплощадки, расположенной напротив жилого дома по Большой Академической улице, рабочие нашли три человеческих черепа с иными костными останками, накрытые одеялом. В ходе осмотра места происшествия и обнаруженных останков установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сказала Иванова.
По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности потерпевших. Расследование дела продолжается.
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