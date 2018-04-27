Человеческие останки обнаружили на стройплощадке на севере Москвы

Утром 26 апреля 2018 года на территории стройплощадки, расположенной напротив жилого дома по Большой Академической улице, рабочие нашли три человеческих черепа с иными костными останками, накрытые одеялом. В ходе осмотра места происшествия и обнаруженных останков установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности потерпевших. Расследование дела продолжается.