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Дагестанец осужден на семь лет за пособничество ИГИЛ
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Дагестанец осужден на семь лет за пособничество ИГИЛ 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанец осужден на семь лет за пособничество ИГИЛФинансировавший «Исламское государство» (запрещенная в России организация) ради спасения брата дагестанец приговорен к семи годам лишения свободы за содействие террористической деятельности, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.
Верховной суд РФ оставил в силе решение Московского окружного военного суда в отношении Шамиля Нурмагомедова, не признавшего свою вину заверяя, что делал это в благих намерениях ради спасения брата.
Брат подсудимого Марат Нурмагомедов, который сейчас находится в розыске, в 2013 году отправился в Сирию через Турцию, где принял участие в военном конфликте в составе ИГ. Чтобы вызволить брата из террористической организации осужденный отправил 200 тысяч рублей неустановленному лицу в Турции, по данным СК РФ, деньги пошли на финансирование ИГ.
Еще одним обстоятельством обвинительного заключения является факт покупки Шамилем Нурмагомедовым билета из Баку в Стамбул для жительницы Дагестана 1959 года рождения. В отношении женщины также было возбуждено УД за участие незаконных вооруженных формированиях. Помимо этого, под стражу заключен и отец братьев — Казим Нурмагомедов, которого также обвиняют в содействии террористической деятельности и участии в незаконных вооруженных формированиях.
Фото: Российская Газета.
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