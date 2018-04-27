Попался: на Урале выследили серийного маньяка 

Сыщики поймали «уральского маньяка»
На Урале арестован 47-летний мужчина, которому предъявлены обвинения в совершении 32 преступлений, в том числе серии изнасилований и убийств женщин. Первоначально сотрудники правоохранительных органов расследовали эти преступления отдельно — в одно уголовное дело их объединили позже. Его расследованием занимались как сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР), так и полицейские главного управления МВД России по Свердловской области.
Жертвами маньяка стали 12 девушек и женщин
Свои преступления злоумышленник совершал 22 года в разных районах Екатеринбурга. 19 декабря 1992 года его первой жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Потом был большой перерыв (в это время преступник отбывал срок за другие преступления), и злодей вновь вышел на охоту 26 декабря 2009-го. Свою последнюю жертву он выбрал 17 августа 2014 года. Потерпевшими от действий маньяка следователи считают 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время.
Все преступления совершались по одной схеме
Чтобы сломить сопротивление жертв, маньяк применял к ним насилие или грозил зарезать. Вначале преступник отбирал у потерпевших деньги, ценности и ювелирные украшения, а затем совершал действия сексуального характера. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении предполагаемого маньяка продолжается, ему грозит пожизненное лишение свободы.
СК РФ
Обвиняемый 15 лет провел за решеткой
В 1994 году предполагаемый маньяк был осужден на 15 лет лишения свободы за изнасилования, разбойные нападения и убийство. После освобождения из колонии в 2009 году он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
Эксперты проверили более семи тысяч образцов ДНК
В поисках преступника следователи допросили несколько тысяч свидетелей и проверили более четырех тысяч мужчин, отбывших наказание за схожие преступления. У возможных подозреваемых взяли более семи тысяч образцов ДНК. Со временем сотрудники правоохранительных органов сумели составить фоторобот преступника. Среди прочего проверялась версия, что маньяка уже нет в живых, поэтому эксперты проверили генетические образцы 60 мужчин, умерших после 2014 года, которые теоретически могли быть причастны к серии преступлений.
По следам маньяка шли четыре оперативника
Обвиняемого удалось поймать благодаря многолетней кропотливой работе четырех оперативников главного управления МВД России по Свердловской области: это начальник управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель «убойного» отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепелкин. Позже к расследованию дела «уральского маньяка» подключилось главное управление криминалистики Следственного комитета России (СКР): его сотрудники собирали данные обо всех похожих и нераскрытых преступлениях.
Арестованному предъявили обвинения по восьми статьям
Предполагаемый маньяк обвиняется по восьми статьям УК РФ и РСФСР: 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем и с изнасилованием»), 30 УК РФ, 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»), 117 УК РСФСР («Изнасилование несовершеннолетней»), 131 УК РФ («Изнасилование»), 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), 161 УК РФ («Грабеж») и 162 УК РФ («Разбой»).