Попался: на Урале выследили серийного маньяка

Сыщики поймали «уральского маньяка»

На Урале арестован 47-летний мужчина, которому предъявлены обвинения в совершении 32 преступлений, в том числе серии изнасилований и убийств женщин. Первоначально сотрудники правоохранительных органов расследовали эти преступления отдельно — в одно уголовное дело их объединили позже. Его расследованием занимались как сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР), так и полицейские главного управления МВД России по Свердловской области

Жертвами маньяка стали 12 девушек и женщин

Свои преступления злоумышленник совершал 22 года в разных районах Екатеринбурга . 19 декабря 1992 года его первой жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Потом был большой перерыв (в это время преступник отбывал срок за другие преступления), и злодей вновь вышел на охоту 26 декабря 2009-го. Свою последнюю жертву он выбрал 17 августа 2014 года. Потерпевшими от действий маньяка следователи считают 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время.

Все преступления совершались по одной схеме

Чтобы сломить сопротивление жертв, маньяк применял к ним насилие или грозил зарезать. Вначале преступник отбирал у потерпевших деньги, ценности и ювелирные украшения, а затем совершал действия сексуального характера. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении предполагаемого маньяка продолжается, ему грозит пожизненное лишение свободы.

СК РФ

Обвиняемый 15 лет провел за решеткой

В 1994 году предполагаемый маньяк был осужден на 15 лет лишения свободы за изнасилования, разбойные нападения и убийство. После освобождения из колонии в 2009 году он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

Эксперты проверили более семи тысяч образцов ДНК

В поисках преступника следователи допросили несколько тысяч свидетелей и проверили более четырех тысяч мужчин, отбывших наказание за схожие преступления. У возможных подозреваемых взяли более семи тысяч образцов ДНК. Со временем сотрудники правоохранительных органов сумели составить фоторобот преступника. Среди прочего проверялась версия, что маньяка уже нет в живых, поэтому эксперты проверили генетические образцы 60 мужчин, умерших после 2014 года, которые теоретически могли быть причастны к серии преступлений.

По следам маньяка шли четыре оперативника

Арестованному предъявили обвинения по восьми статьям