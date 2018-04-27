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В Воронеже дело попавшегося на обмане клиентов адвоката дошло до суда
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В Воронеже дело попавшегося на обмане клиентов адвоката дошло до суда 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Алексей Кухтин признал вину. Дело 41-летнего воронежского адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 27 апреля. По сведениям «Вести-Воронеж», речь идёт о деле юриста Алексея Кухтина. Адвокат попал под следствие после получения денег от клиента на улице Богдана Хмельницкого 31 января. Кухтина поймали на месте преступления на основании материалов воронежского ФСБ. По сведениям «Вести-Воронеж», передача денег происходила в несколько этапов, и это был уже не первый транш. Как установило следствие, адвокат сказал обвиняемому в ДТП клиенту, что ему грозит реальный срок. И ввёл мужчину в заблуждение, сообщив, что проблему можно решить за деньги. Если заплатить, то можно получить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Следователи изъяли полученные деньги, а самого адвоката поместили в следственный изолятор. При предъявлении обвинения Алексей Кухтин признал вину в полном объёме. Теперь уголовное дело рассмотрит суд. В последние время суды по делам адвокатов стали выносить реальные сроки. Так Жанне Храпиной за покушение мошенничество назначили 1 год колонии-поселения. Кроме того, адвокат с «зелёным блокнотом» Мария Григорашенко получила в наказание за аналогичное преступление 2 года лишения свободы. Подробную подборку о делах адвокатов читайте по ссылке. Дарья Крымова
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