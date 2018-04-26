Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы в квартире в Люберцах 

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 15-летней школьницы в Люберцах, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«26 апреля в одной из квартир в Люберцах обнаружено тело 15-летней школьницы, рядом находился аэрозольный баллончик и пакет. По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что школьница находилась после уроков в гостях у своей подруги», — сказала Ю. Иванова. Она добавила, что в ближайшее время следователи допросят очевидцев инцидента.