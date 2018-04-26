СКР смягчил обвинения фигурантам дела Роскомнадзора

По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой вменяется растрата в особо крупном размере.

Речь идет о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считает, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

Как стало известно в суде, фигурантам дела вменяется причинение ущерба в размере около 23 млн рублей.