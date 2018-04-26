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СКР смягчил обвинения фигурантам дела Роскомнадзора
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СКР смягчил обвинения фигурантам дела Роскомнадзора 

BFM.RU 1 час назад
Следственный комитет РФ переквалифицировал с мошенничества на растрату обвинения пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления ведомства Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову, передает ТАСС.
По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой вменяется растрата в особо крупном размере.
Речь идет о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считает, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.
Как стало известно в суде, фигурантам дела вменяется причинение ущерба в размере около 23 млн рублей.
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