Пациентка одной из столичных клиник скончалась после пластической операции

25 апреля после проведения пластической операции в одной из частных клиник Москвы самочувствие 29-летней женщины ухудшилось. Нарядом скорой помощи она была госпитализирована в городскую клиническую больницу, где скончалась.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сказала Иванова.

Кроме того, в производстве находится ряд материалов проверок и уголовных дел, в рамках которых устанавливаются обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями указанной клиники в течение 2018 года, добавила она.

«Сегодня проведены обыски по местам регистрации и фактического местонахождения медицинской клиники, а также неотложные обыски в жилищах у руководства и сотрудников центра. Изъята необходимая документация, имеющая значения для следствия», — отметила собеседник агентства.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех пострадавших от действий этого медицинского центра.