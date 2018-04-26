Топ-менеджерам Роскомнадзора изменили обвинение

Коррупцию пересмотрели под другой статьей

Об изменении Следственным комитетом обвинения фигурантов дела о хищении средств Роскомнадзора сообщил адвокат одного из топ-менеджеров Артур Большаков.

«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — уточнил Большаков.

Сейчас все трое подельников находятся под домашним арестом сроком до 7 мая.

Напомним, что Ампелонскому, Едидину и Весельчакову вменили хищение свыше 20 млн рублей ведомства посредством фиктивного трудоустройства своих знакомых в ФГУП «Главный радиочастотный центр», а также незаконного получения прибавок к зарплате.