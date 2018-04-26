Ещё
Топ-менеджерам Роскомнадзора изменили обвинение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджерам Роскомнадзора изменили обвинение 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Следователи переквалифицировали обвинение по уголовному делу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Вместо мошенничества служащим теперь придется отвечать за растрату, что незначительно снижает размер наказания.
Коррупцию пересмотрели под другой статьей
Об изменении Следственным комитетом обвинения фигурантов дела о хищении средств Роскомнадзора сообщил адвокат одного из топ-менеджеров Артур Большаков.
«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — уточнил Большаков.
Сейчас все трое подельников находятся под домашним арестом сроком до 7 мая.
Напомним, что Ампелонскому, Едидину и Весельчакову вменили хищение свыше 20 млн рублей ведомства посредством фиктивного трудоустройства своих знакомых в ФГУП «Главный радиочастотный центр», а также незаконного получения прибавок к зарплате.
pasmi.ru: последние новости
Экс-мэра Ярославля рекомендуют не выпускать из колонии еще почти четыре года Экономист Центробанка и его отец заподозрены в вымогательстве 150 тыс. евро Матвиенко поторопилась с передачей Чайке контроля над следствием
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол152
Собчак смогла договориться с Киевом245
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…436
Москва обеспокоена ситуацией по ядерной сделке с Ираном22
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение