Топ-менеджерам Роскомнадзора изменили обвинение 

Следователи переквалифицировали обвинение по уголовному делу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Вместо мошенничества служащим теперь придется отвечать за растрату, что незначительно снижает размер наказания.
Коррупцию пересмотрели под другой статьей
Об изменении Следственным комитетом обвинения фигурантов дела о хищении средств Роскомнадзора сообщил адвокат одного из топ-менеджеров Артур Большаков.
«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — уточнил Большаков.
Сейчас все трое подельников находятся под домашним арестом сроком до 7 мая.
Напомним, что Ампелонскому, Едидину и Весельчакову вменили хищение свыше 20 млн рублей ведомства посредством фиктивного трудоустройства своих знакомых в ФГУП «Главный радиочастотный центр», а также незаконного получения прибавок к зарплате.