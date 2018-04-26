Экс-мэру Ярославля смягчили приговор

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», — передает РИА «Новости» слова Бабуркина.

Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.