Россиянок в Ираке приговорили к пожизненному

Биркдар сообщил, что Центральный уголовный суд вынес смертные приговоры в отношении пяти женщин, в том числе двух гражданок Азербайджана и трех гражданок Киргизии . Еще пять женщин — двух россиянок, двух азербайджанок и француженку — приговорили к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости»

17 апреля суд в Ираке приговорил двух россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство».