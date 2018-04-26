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Россиянок в Ираке приговорили к пожизненному
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Россиянок в Ираке приговорили к пожизненному 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Уголовный суд Ирака приговорил двух гражданок России, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство», к пожизненному заключению, сообщил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.
Биркдар сообщил, что Центральный уголовный суд вынес смертные приговоры в отношении пяти женщин, в том числе двух гражданок Азербайджана и трех гражданок Киргизии. Еще пять женщин — двух россиянок, двух азербайджанок и француженку — приговорили к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».
17 апреля суд в Ираке приговорил двух россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство».
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