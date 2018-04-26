Мособлсуд дал 15 лет охраннику, взорвавшему крупнейшего импортера «ножек Буша»

Московский областной суд вынес приговор последнему из шести фигурантов дела о резонансном убийстве бывшего замминистра радиопромышленности СССР Михаила Вюнша, возглавлявшего в начале 2000-х крупнейшую российскую компанию по продаже куриных окорочков «Оптифуд». Бывший охранник ЧОП «Витязь-Спорт» Юрий Метелица признан виновным по п.п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

56-летний глава совета директоров крупнейшего импортера мяса птицы и в первую очередь знаменитых «ножек Буша» погиб 2 декабря 2002 года в Балашихинском районе Подмосковья . Как следует из материалов дела, Вюнш вместе с личным водителем и телохранителем ранним утром выезжал на Mercedes из своего дома в поселке Заря, когда раздался мощный взрыв. Самодельная бомба была установлена рядом с «лежачим полицейским» и закамуфлирована под придорожный столбик. Как только иномарка снизила скорость перед искусственной неровностью, преступники дистанционно активировали заряд. Погибли все, кто находился в машине.

Заказчиком убийства оказался гендиректор и учредитель ООО «ЧОП „Витязь-Спорт“ Александр Маркин , который стремился стать компаньоном Вюнша по куриному бизнесу и на этой почве у них возник ряд разногласий. В качестве исполнителей глава охранной структуры привлек пятерых подчиненных — Дмитрия Слатина, Андрея Корунчика, Алексея Климова , Сергея Куркина и Юрия Метелицу. Те изучили распорядок дня и привычный маршрут коммерсанта, а также приобрели компоненты и изготовили бомбу в доме Маркина.

В 2006 году Мособлсуд приговорил Слатина, Климова, Корунчика и Куркина к срокам от 10 до 19 лет колонии строгого режима . Организатор Маркин был задержан и экстрадирован из Испании , куда скрылся сразу после убийства. В марте 2008 года Мособлсуд вынес ему оправдательный приговор на основании вердикта присяжных. Маркина освободили в зале суда, и он тут же уехал обратно в Испанию, где попросил политического убежища. Верховный суд РФ , усмотрев давление на присяжных со стороны защиты Маркина, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Гендиректора ЧОПа снова задержали и экстрадировали в Россию. В 2012 году Мособлсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы.