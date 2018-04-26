Ну, за здоровье: челябинцам, травившим горожан палёным алкоголем, дали условные сроки

74.ru: последние новости

«Это провокация»: для участников бунта в челябинском СИЗО запросили до 12 лет колонии

Прошлые связи: процесс по делу о взятке следователя челябинского СК остался без судьи

Пришёл в школу с наркотиками: на Южном Урале задержали троих подростков с «синтетикой»