Ещё
Ну, за здоровье: челябинцам, травившим горожан палёным алкоголем, дали условные сроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ну, за здоровье: челябинцам, травившим горожан палёным алкоголем, дали условные сроки 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Металлургический районный суд Челябинска приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых мужчин, производивших в промзоне поддельный алкоголь и маскировавших его под известные бренды спиртных напитков. Чтобы доказать их вину, во время следствия провели около 100 различных экспертиз.
— В 2015 году в помещениях в промзоне Металлургического и Курчатовского районов осуждённые организовали незаконное массовое производство и сбыт алкогольной продукции, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК области Владимир Шишков. — Спиртосодержащую продукцию обвиняемые реализовывали под видом известных марок. В ходе обысков изъяли более 12 тысяч бутылок алкоголя, более двух тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объём работы, назначено и проведено 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических экспертных исследования, товароведческая судебная экспертиза.
Виновными в производстве и сбыте немаркированных товаров (пункты «а», «б» части 6 статьи 171.1), незаконном использовании товарных знаков (часть 3 статьи 180 УК) и использовании поддельных акцизных марок (часть 4 статьи 327.1 УК РФ) признаны Александр Власов, Павел Вырвикишка, Евгений Никитин, Дмитрий Патрушев и Евгений Мальцев. Им назначено наказание в виде условных сроков от трех до четырех лет лет. Никитину и Патрушеву также предстоит заплатить штраф по 150 тысяч рублей.
Силовики регулярно вскрывают подпольные цеха по изготовлению поддельного алкоголя. Опасное спиртное изымают из оборота. Одна из самых крупных операций, во время которой полиция обнаружила около миллиона бутылок «пойла», обернулась уголовным делом для высокопоставленных сотрудников УМВД Челябинска. Дело в том, что весь изъятый товар исчез со склада. В СК полагают, что его продали, а причастны к этому сотрудники городской полиции — начальник следственного управления Василий Потехин, начальник уголовного розыска УМВД Рафаэль Усманов, бывший начальник следственной части городского управления МВД, а ныне адвокат Михаил Шестериков, а также простой следователь Алексей Юсупов.
74.ru: последние новости
«Это провокация»: для участников бунта в челябинском СИЗО запросили до 12 лет колонии Прошлые связи: процесс по делу о взятке следователя челябинского СК остался без судьи Пришёл в школу с наркотиками: на Южном Урале задержали троих подростков с «синтетикой»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение