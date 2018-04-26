Ну, за здоровье: челябинцам, травившим горожан палёным алкоголем, дали условные сроки 

Металлургический районный суд Челябинска приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых мужчин, производивших в промзоне поддельный алкоголь и маскировавших его под известные бренды спиртных напитков. Чтобы доказать их вину, во время следствия провели около 100 различных экспертиз.
— В 2015 году в помещениях в промзоне Металлургического и Курчатовского районов осуждённые организовали незаконное массовое производство и сбыт алкогольной продукции, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК области Владимир Шишков. — Спиртосодержащую продукцию обвиняемые реализовывали под видом известных марок. В ходе обысков изъяли более 12 тысяч бутылок алкоголя, более двух тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объём работы, назначено и проведено 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических экспертных исследования, товароведческая судебная экспертиза.
Виновными в производстве и сбыте немаркированных товаров (пункты «а», «б» части 6 статьи 171.1), незаконном использовании товарных знаков (часть 3 статьи 180 УК) и использовании поддельных акцизных марок (часть 4 статьи 327.1 УК РФ) признаны Александр Власов, Павел Вырвикишка, Евгений Никитин, Дмитрий Патрушев и Евгений Мальцев. Им назначено наказание в виде условных сроков от трех до четырех лет лет. Никитину и Патрушеву также предстоит заплатить штраф по 150 тысяч рублей.
Силовики регулярно вскрывают подпольные цеха по изготовлению поддельного алкоголя. Опасное спиртное изымают из оборота. Одна из самых крупных операций, во время которой полиция обнаружила около миллиона бутылок «пойла», обернулась уголовным делом для высокопоставленных сотрудников УМВД Челябинска. Дело в том, что весь изъятый товар исчез со склада. В СК полагают, что его продали, а причастны к этому сотрудники городской полиции — начальник следственного управления Василий Потехин, начальник уголовного розыска УМВД Рафаэль Усманов, бывший начальник следственной части городского управления МВД, а ныне адвокат Михаил Шестериков, а также простой следователь Алексей Юсупов.