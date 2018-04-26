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У дома президента Франции полиция задержала двух человек
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У дома президента Франции полиция задержала двух человек 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники антикриминальной бригады задержали двух человек близ дома президента Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, передает радиостанция Europe1.
Как сообщает радиостанция, двое 50-летних мужчин были задержаны в ночь на четверг. Они несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона, после чего их задержала полиция.
Предположительно, мужчины пытались сбить пешеходов. По данным радиостанции, на момент инцидента оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что они уже были известны полиции.
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