У дома президента Франции полиция задержала двух человек

Как сообщает радиостанция, двое 50-летних мужчин были задержаны в ночь на четверг. Они несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона, после чего их задержала полиция.

Предположительно, мужчины пытались сбить пешеходов. По данным радиостанции, на момент инцидента оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что они уже были известны полиции.