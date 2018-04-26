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Обвиненные в пытках полицейские избежали суда
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Обвиненные в пытках многодетной матери полицейские избежали суда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет по городу Усолье-Сибирское в Иркутской области закрыл уголовное дело против трех полицейских, обвиненных в пытках и выбивании признаний из местной жительницы Марины Рузаевой. Об этом пишут «Сибирь. Реалии» со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко. Юристы будут обжаловать решение СК.
Дело о пытках было возбуждено в начале февраля 2016 года. Следователи передали его в прокуратуру, откуда, по словам Глущенко, документы вернули для устранения недочетов, и в течение нескольких месяцев длилось дорасследование. В декабре 2016 года майору и двум оперуполномоченным предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Спустя год дело прекратили. Пострадавшую уведомили об этом только 25 апреля.
Сам инцидент, согласно рассказу Рузаевой, произошел 2 января 2016 года. Тогда к ней домой пришли два человека в гражданской одежде и с полицейскими удостоверениями. Они сообщили, что ее сосед убит, и попросили проехать в отделение, чтобы посмотреть фотографии подозреваемых.
В отделе полиции «Усольский» 35-летнюю многодетную мать начали пытать: надели ей на голову пакет, а на руки — наручники и били электрошокером, требуя «все рассказать» и признаться в убийстве. По словам женщины, полицейские угрожали убить ее, а также ее родственников и троих детей. Рузаеву отпустили только через пять с половиной часов. Когда ночью за ней приехал муж, женщину толкнули с лестницы в его сторону. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы тела и головы и ожоги от электричества.
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