Суд в Петербурге арестовал бизнесмена по делу о хищении субсидий для инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Куйбышевский районный суд Петербурга отправил на два месяца в СИЗО бизнесмена Алексея Ефимова , которого обвиняют в хищении почти 6 млн рублей субсидий для инвалидов, сообщтла в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Ефимова сроком на два месяца, по 24 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе.

Мужчину задержали полицейские после десяти обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов.

По версии следствия, в 2015 году Ефимов от лица компаний «Стимул» и «Парус» подготовил документы, содержащие ложные сведения о намерении фирм создать рабочие места более чем для 20 инвалидов, а также о закупке для этих целей оборудования. Эти документы Ефимов предоставил в комитет по труду и занятости населения Петербурга для получения субсидий почти в 6 млн рублей.

"Суд, удовлетворяя ходатайство следствия, указал, также на особо циничный характер преступлений, в результате которых из бюджета Санкт-Петербурга незаконно изъяты денежные средства в особо крупном размере, в результате чего сокращена сумма материальной поддержки создания рабочих мест для трудоустройства социально незащищенных и нуждающихся граждан", — добавили в пресс-службе судов.