Суд арестовал главу территориальной избирательной комиссии Петербурга по делу о хищении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Приморский районный суд Петербурга на полтора месяца отправил в СИЗО руководителя территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Петербурга Андрея Пономарева , обвиняемого в хищении $725 тыс. якобы для передачи должностным лицам Верховного суда РФ . Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пономарева сроком по 15 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено 16 апреля этого года по факту хищения $725 тыс. под обманным предлогом передачи этих денег компетентным должностным лицам Верховного суда РФ. По версии следствия, Пономарев вместе со своим знакомым обещал, что за указанную сумму сотрудник ВС РФ сможет повлиять на отмену решения нижестоящих судов Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство.

Вину в особо крупном мошенничестве Пономарев не признал, просил отпустить его под залог или отправить под домашний арест.