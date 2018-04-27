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Мусоровоз задавил пенсионерку на востоке Москвы
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Мусоровоз задавил пенсионерку на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
В Москве водитель мусоровоза не заметил пожилую женщину и совершил на нее наезд, в результате чего пенсионерка скончалась от полученных травм, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию от граждан поступило сообщение о ДТП с погибшим по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, дом 38.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что водитель мусоровоза, следуя задним ходом в погрузочную зону хранения мусорных контейнеров, совершил наезд на пенсионерку, которая от полученных травм скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту проводится проверка.
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