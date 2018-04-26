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Суд Петербурга отменил отказ возмещать деньги искусствоведу Баснер за уголовное дело
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Суд Петербурга отменил отказ возмещать деньги искусствоведу Баснер за уголовное дело 

ТАСС 45 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда, который не стал удовлетворять иск искусствоведа Елены Баснер о возмещении 1,5 млн рублей вреда, который она подала после своего оправдания по делу о продаже поддельной картины. Об этом в четверг сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда об отказе в удовлетворении требований о возмещении имущественного вреда на сумму 1,5 млн рублей реабилитированной Елене Баснер. Суд взыскал в пользу Баснер, с учетом индексации, 2,2 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что в своем исковом заявлении Елена Баснер просила возместить ей 1,5 млн рублей после того, как Дзержинский районный суд полностью оправдал ее по делу о мошенничестве и снял с нее обвинения. Указанная сумма, которую Баснер просила взыскать с Минюста РФ, по мнению заявительницы, причиталась ей в рамках контракта со шведским аукционным домом «Буковскис», который она была вынуждена расторгнуть из-за уголовного преследования. Суд первой инстанции установил, что сведений о том, что аукционный дом до момента расторжения соглашения заказывал у Баснер услуги в материалах дела нет, а в ограничениях домашнего ареста запретов на получение и отправку почтовой корреспонденции Баснер, с помощью которой она могла дальше сотрудничать с домом, не было предусмотрено. Кроме того, до момента расторжения соглашения вознаграждение от аукционного дома Баснер не перечислялись, хотя должны были по его условиям.
На этих основания Дзержинский суд отказал искусствоведу в удовлетворении ее требований, но горсуд Петербурга это решение отменил, не согласившись с доводами первой инстанции.
Дело Баснер
Дело о продаже поддельной картины было возбуждено в 2012 году по заявлению купившего ее коллекционера Андрея Васильева. Когда он передал картину на выставку в Москву, то узнал, что полотно является подделкой. Баснер задержали в Петербурге в январе 2014 года и обвинили в проведении недостоверной экспертизы полотна «В ресторане», которое оказалось подделкой и было продана в 2009 году за 250 тыс. долларов. По версии следствия, Баснер как специалисту по живописи было достоверно известно, что настоящее полотно находится в запасниках Русского Музея в Петербурге.
В мае 2016 года суд оправдал Баснер по делу о мошенничестве, посчитав, что речь идет о профессиональной ошибке искусствоведа при экспертизе картины. Суд также отклонил гражданский иск коллекционера Васильева на сумму 16,5 млн рублей. В августе прошлого года городской суд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор, оспоренный прокуратурой.
Специалист по живописи и исследователь русского авангарда начала ХХ века Баснер долго была куратором отдела искусства XX века Государственного Русского музея. После начала расследования в музее сообщили, что с 2003 года она не является его сотрудником и никак с ним не связана. До начала расследования Баснер сотрудничала с шведским аукционным домом «Буковскис» (Bukowskis) в качестве консультанта по русскому искусству.
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