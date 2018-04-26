Ещё
В суде подтвердили освобождение экс-губернатора Брянской области Денина по УДО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В суде подтвердили освобождение экс-губернатора Брянской области Денина по УДО 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Клинцовский городской суд Брянской области подтвердил информацию о том, что бывший губернатор региона Николай Денин вышел на свободу из колонии, где находился с ноября 2015 года за превышение должностных полномочий, на условиях условно-досрочного освобождения.
"Бывший губернатор Николай Денин вышел по условно-досрочному", — сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что Денин вышел на свободу из колонии в начале недели.
Суд удовлетворил ходатайство бывшего губернатора региона об условно-досрочном освобождении 13 апреля. Ранее суд города Клинцы, где отбывал наказание экс-губернатор, дважды отказывал Денину в УДО. Основной причиной для отказа стал непогашенный долг по иску, согласно которому он должен возместить в бюджет Брянской области выделенную птицефабрике сумму. Представители Денина перечисляли деньги частями, полностью рассчитавшись только к весне нынешнего года.
В 2014 году Денин отстранили от должности губернатора Брянской области указом президента РФ в связи с утратой доверия. Установлено, что экс-губернатор дал указание выделить из бюджета региона 21,8 млн рублей птицефабрике, директором которой он был ранее, а часть акций предприятия принадлежала родственникам Денина. В ноябре 2015 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к четырем годам лишения свободы. С мая того же года бывший чиновник находился под домашним арестом.
ТАСС: последние новости
В США власти после десятков лет поисков задержали одного из самых опасных серийных убийц Источник: силовики проводят обыски в парламенте Якутии Глава СК вновь получил жалобы на врачебные ошибки во время личного приема
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»28
Россиян оставят без торговых центров166
Трамп унизил Макрона76
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США188
Назван доход говорившей с Путиным звезды67
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение