В суде подтвердили освобождение экс-губернатора Брянской области Денина по УДО

ТАСС , 26 апреля. Клинцовский городской суд Брянской области подтвердил информацию о том, что бывший губернатор региона Николай Денин вышел на свободу из колонии, где находился с ноября 2015 года за превышение должностных полномочий, на условиях условно-досрочного освобождения.

"Бывший губернатор Николай Денин вышел по условно-досрочному", — сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что Денин вышел на свободу из колонии в начале недели.

Суд удовлетворил ходатайство бывшего губернатора региона об условно-досрочном освобождении 13 апреля. Ранее суд города Клинцы, где отбывал наказание экс-губернатор, дважды отказывал Денину в УДО. Основной причиной для отказа стал непогашенный долг по иску, согласно которому он должен возместить в бюджет Брянской области выделенную птицефабрике сумму. Представители Денина перечисляли деньги частями, полностью рассчитавшись только к весне нынешнего года.

В 2014 году Денин отстранили от должности губернатора Брянской области указом президента РФ в связи с утратой доверия. Установлено, что экс-губернатор дал указание выделить из бюджета региона 21,8 млн рублей птицефабрике, директором которой он был ранее, а часть акций предприятия принадлежала родственникам Денина. В ноябре 2015 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к четырем годам лишения свободы. С мая того же года бывший чиновник находился под домашним арестом.