Руководитель компании-производителя автосигнализаций поблагодарил красноярских полицейских за оперативное пресечение реализации контрафактных товаров

Напомним, в июне 2017 года в полицию обратился представитель производителя автосигнализаций и сообщил, что в краевом центре реализуются подделки их продукции. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в группе в социальной сети мужчина предлагал товар по стоимости значительно ниже, чем у официальных поставщиков. Из незаконного оборота полицейские изъяли 5 единиц продукции с признаками контрафакта и направили на экспертизу, которая показала, что изъятое — подделка. Общая стоимость партии составила более 17 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«Уважаемый Геннадий Николаевич! Руководство компании выражает благодарность Вам и Вашим сотрудникам, которые грамотно и четко отреагировали на поданное нашими представителями заявление. Особенно хотим отметить профессиональную работу инспектора группы по исполнению административного законодательства отдела полиции №5 МУ МВД России «Красноярское» старшего лейтенанта Земрау Любови Анатольевны. Благодаря ее ответственному отношению были успешно проведены мероприятия по изъятию нелегальной продукции. Работа таких сотрудников вызывает глубочайшее уважение, повышает авторитет органов внутренних дел», — отмечает в своем письме руководитель предприятия.