Ещё
Руководитель компании-производителя автосигнализаций поблагодарил красноярских полицейских за оперативное пресечение реализации контрафактных товаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель компании-производителя автосигнализаций поблагодарил красноярских полицейских за оперативное пресечение реализации контрафактных товаров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На имя начальника МУ МВД России «Красноярское» Геннадия Березина пришло благодарственное письмо от руководителя фирмы, осуществляющей производство автомобильных охранных систем.
Напомним, в июне 2017 года в полицию обратился представитель производителя автосигнализаций и сообщил, что в краевом центре реализуются подделки их продукции. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в группе в социальной сети мужчина предлагал товар по стоимости значительно ниже, чем у официальных поставщиков. Из незаконного оборота полицейские изъяли 5 единиц продукции с признаками контрафакта и направили на экспертизу, которая показала, что изъятое — подделка. Общая стоимость партии составила более 17 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
«Уважаемый Геннадий Николаевич! Руководство компании выражает благодарность Вам и Вашим сотрудникам, которые грамотно и четко отреагировали на поданное нашими представителями заявление. Особенно хотим отметить профессиональную работу инспектора группы по исполнению административного законодательства отдела полиции №5 МУ МВД России «Красноярское» старшего лейтенанта Земрау Любови Анатольевны. Благодаря ее ответственному отношению были успешно проведены мероприятия по изъятию нелегальной продукции. Работа таких сотрудников вызывает глубочайшее уважение, повышает авторитет органов внутренних дел», — отмечает в своем письме руководитель предприятия.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Тверской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество с выигрышем Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей В Ставрополе полицейскими раскрыто мошенничество с использованием услуги мобильный банк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»29
Россиян оставят без торговых центров169
Трамп унизил Макрона74
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США188
Назван доход говорившей с Путиным звезды67
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение