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Юная биатлонистка из Подмосковья обвинила тренера в домогательствах
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Юная биатлонистка из Подмосковья обвинила тренера в домогательствах 

Авторадио 47 минут назад
Фото: MosDay.ru
17-летняя Анна Моисеева рассказала, что 39-летний Сергей Тутмин неоднократно предлагал ей вступить с ним в интимную связь в обмен на помощь в развитии спортивной карьеры. В случае отказа наставник угрожал исключением из команды. Девушка сначала молчала, а потом рассказала о происходящем личному тренеру и родителям. Руководство федерации биатлона Московской области было поставлено в известность, но специалист в итоге покинул учреждение лишь по собственному желанию. Он продолжает работать в области спорта с несовершеннолетними. Сейчас в ситуации разбираются следователи.
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