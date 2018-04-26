«Не я первый взял нож»: в Екатеринбурге на 11 лет посадили дворника, убившего студентку

В Чкаловском районном суде сегодня вынесли приговор 43-летнему Юрию Сидоренко , который обвиняется в убийстве 20-летней студентки. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Трагическая история произошла в октябре 2017 года на улице Лучистой в Солнечном. Вместе со своей сожительницей Акуловой Сидоренко пришел к 20-летней Виктории домой. Поскольку мужчина работал в этом районе дворником, девушка его знала и пустила в квартиру. Позже сожительница дворника из квартиры ушла, а между нетрезвым Сидоренко и Викторией произошел конфликт, закончившийся тем, что мужчина нанес девушке несколько ударов ножом. Как считает дядя погибшей, Сидоренко зашел к девушке, чтобы попросить денег — раньше он уже неоднократно это делал.

Во время следствия сам дворник заявлял, что конфликт произошел из-за того, что убитая якобы проявляла в отношении его малолетнего ребенка развратные действия. Но судья назвала эту версию несостоятельной. Это не подтвердилось ни показаниями ребенка, ни показаниями сожительницы.

Во время прений сторон, прошедших накануне вынесения приговора, Юрий Сидоренко заявил, что несколько ударов ножом он нанес девушке ради самообороны:

— Не я первый взялся за нож. Если бы она не взяла в руки нож, ничего этого не было бы, — заявил подсудимый.

В суде установлено, что конфликт произошел на почве неприязненных отношений. В результате ссоры подсудимый напал на девушку с кулаками, а чтобы защититься Виктория взяла в руки кухонный нож, но Федоренко его выхватил и нанес ей удары в плечо, область печени и сердца. После этого он попил в квартире чай и ушел. Но позже вернулся, так как понял, что забыл в квартире шапку. Он проверил, что девушка мертва и забрал у нее два смартфона на общую сумму 34 тысячи рублей.

Видимо, еще в момент разговора с мужчиной, Виктория понимала, что ей угрожает опасность и выкладывала в Instagram несколько видео. На одном из них она разговаривала с Федоренко на повышенных тонах, а на другом слышно лишь звук. Там Виктория просила, чтобы мужчина не трогал ее руками: «Я человек, я личность. Я не твоя девушка, не твоя жена, поэтому не нужно меня трогать руками».

Представитель прокуратуры в ходе процесса отметила, что вина Сидоренко полностью доказана: он признал вину, на его одежде нашли кровь девушки, а в квартире, где он жил, — кухонный нож, которым он убил Викторию. Также сожительница обвиняемого подтвердила, что по возвращении домой Сидоренко признался ей, что совершил убийство.

Обвинитель заявила, что преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах: убийство Сидоренко совершил в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, до этого он уже был судим.

Первоначально Сидоренко вменяли статью «Кража», так как он похитил у девушки смартфон, но позже это обвинение с него было снято, так как он украл телефон не с целью сбыта, а чтобы замести следы преступления.

Адвокат подсудимого просила, чтобы статью об убийстве переквалифицировали на более мягкую — о превышении пределов необходимой самообороны. Также она просила суд принять во внимание то, что у сожительницы Сидоренко на попечении остался малолетний ребенок и мужчина не состоит на учете у нарколога, по мнению защитника, все это является смягчающими обстоятельствами.

На суде из родственников Виктории присутствовал ее дядя Алексей. Родители девушки умерли, еще когда она была маленькой, и ее воспитывала бабушка. На суде Алексей зачитал письмо от бабушки:

— Мы заменили Виктории мать, и мы вырастили достойного ребенка. У нее были огромные планы на жизнь. Например, она говорила, что мечтает встретить достойного мужчину и завести семью. Этот человек убил не только нашу дочь, но и нас, — заявили родственники девушки.

Суд также удовлетворил требование родственников о взыскании Сидоренко 800 тысяч рублей морального вреда и 125 тысяч за похороны.

С этими исками Сидоренко согласился частично:

— Похоронный (иск. — Прим. ред.) признаю, а моральный — частично, — заявил подсудимый, добавив, что у него нет ни квартиры, ни какого-то другого имущества, чтобы компенсировать иск.

Во время последнего слова Юрий Сидоренко попросил прощения у семьи девушки, отметив, что не хотел совершать убийство.

Дядя погибшей после суда рассказал корреспонденту E1.RU, что не верит в то, что подсудимый раскаивается искренне, как и в то, что он оборонялся.

— Если Виктория и взяла нож, то только для того, чтобы защититься от него, — заметил Алексей.

Он рассчитывал, что Сидоренко осудят минимум на 12 лет.