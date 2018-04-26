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В КЧР на строительстве здания для УФМС украли 25 миллионов рублей
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В КЧР на строительстве здания для УФМС украли 25 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 18 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело о хищении федеральных бюджетных средств возбуждено в Карачаево-Черкесии, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по республике.
Следователи предполагают, что начальник тыла МВД по КЧР Мухтар Пхешхов вступил в преступный сговор и приобрёл недвижимость для нужд правительства по завышенной цене. Таким образом, по версии следствия, ему удалось присвоить 25 миллионов рублей из федеральной казны.
В апреле 2016 года Мухтару Пхешхову поручили найти и купить здание в Черкесске для размещения там Отдела УФМС России по республике. Он выбрал недостроенный двухэтажный особняк площадью 1 600 кв.м. с прилегающим к нему земельным участком и на словах договорился с его владельцем Али Анчоковым о покупке. По условиям сделки, подозреваемый должен был приобрести объект за 90 миллионов рублей, когда здание будет достроено и подготовлено к эксплуатации. Подобную сделку нельзя признать законной. Следователи рассчитали, что в результате такого сговора начальник тыла МВД по КЧР присвоил 25 миллионов рублей из федерального бюджета.
Признательные показания по делу дал один из подозреваемых, Билял Джанибеков, сотрудник экспертного учреждения, участвовавший в сговоре. Владелец дорогостоящей недвижимости скрылся от следствия, его планируют объявить в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Мухтара Пхешхова.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике по взаимодействию со СМИ Сергей Шуваев сообщил, что уголовное дело о хищении бюджетных средств передано в прокуратуру республики.
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