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В Челябинске судья отказалась рассматривать уголовное дело бывшего следователя СКР Александра Козлова
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В Челябинске судья отказалась рассматривать уголовное дело бывшего следователя СКР Александра Козлова 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Центрального райсуда, Евгения Бандуровская объяснила свой поступок тем, что в работе над делом Козлова принимал участие сотрудник СКР, с которым она ранее состояла в родственных отношениях.
Напомним, следователь по особо важным делам областного СУ СКР Александр Козлов был задержан в июле 2017 года по подозрению в приготовлении к получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 2980 УК РФ). Козлов работал над делом недавно осужденного бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко, первоначально неофициальные источники связывали задержание следователя именно с Прокопенко. Сам Александр Козлов по сей день отрицает свою вину, однако уже в феврале 2018 года руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев объявил об окончании следствия по делу бывшего подчиненного.
Добавим, с момента задержания Козлов находился в СИЗО, 19 апреля решением суда мера пресечения ему была смягчена до домашнего ареста.
После самоотвода судьи Елены Бандуровской материалы дела будут направлены председателю суда, он передаст управление процессом другом сотруднику.
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