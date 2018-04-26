Депутат Оренбургского горсовета отправлен под домашний арест

По данным пресс-службы Ленинского районного суда Оренбурга, 24 апреля суд рассматривал ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении депутата Оренбургского городского Совета. Следователи просили посадить его под домашний арест в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как оказалось, депутат проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденном по факту хищения бюджетных денег при строительстве детского оздоровительного центра «Солнечная страна» в Тюльганском районе. Следователи предполагают, что во время стройки была украдена крупная сумма денег, выделенная на возведение социального объекта, в том числе и из федерального бюджета.

« В ходе судебного разбирательства обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения заявленного следствием ходатайства, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с разрешением прогулок, — говорится в сообщении суда. — Суд, выслушав доводы сторон, исследовав представленные материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайство обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворил».

Постановлением суда в отношении депутата избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 24.06.2018 года включительно, с разрешением обвиняемому ежедневных прогулок в период времени с 10.00 ч. до 12.00 ч. в радиусе 300 м. от дома.

Постановление суда не вступило в законную силу.