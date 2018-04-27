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Житель Хабаровска послал e-mail с обещанием убить судью
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Житель Хабаровска послал e-mail с обещанием убить судью 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, приславшего в суд электронное письмо с угрозой убийства судьи.
Как говорится в сообщении на сайте регионального СК, мужчина оказался недоволен вынесенным судом в отношении него решением и отправил на электронную почту суда письмо, содержащее нецензурную брать и обещание убить судью.
Следователи отметили, что раньше этот мужчина привлекался к уголовной ответственности по статьям «уничтожение чужого имущества», «оскорбление представителя власти», «угроза убийством» и «неуважение к суду».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Теперь за письмо с угрозами мужчине по ч.1 ст. 296 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.
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