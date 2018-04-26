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Дело резни на ГАЗе начали рассматривать в Автозаводском суде
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Дело резни на ГАЗе начали рассматривать в Автозаводском суде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Судебное заседание по делу кровавой расправы над сотрудниками ГАЗа состоялось 25 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Автозаводского районного суда.
На заседании были заслушаны представители потерпевшей стороны — родственники погибших, а также потерпевшие.
Обвиняемый в убийстве 41-летний Сергей Барахов признан невменяемым. Он в течение двух месяцев проходил обследование в медицинском исследовательском центре психиатрии имени Сербского. Врачи выявили у него сложную психопатологию, поэтому ему будет избрана мера принудительного лечения.
Следующее заседание по делу Барахова назначено на 17 мая.
Напомним, что расправа на ГАЗе произошла 23 августа 2017 года. Три человека были убиты и двое ранены.
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