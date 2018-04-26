Полицейского из «банды велосипедистов», которая ограбила несколько банков, отправили в колонию

Одного из участников банды экс-полицейских, которые ограбили несколько банков в Екатеринбурге , отправили в колонию строгого режима на 6 лет и 6 месяцев.

Александр Грибиниченко участвовал в двух ограблениях из трёх: в сентябре 2016 года (офис ВТБ24 на Белинского, 222) и в июне 2017 года (офис Сбербанка на Щербакова, 20). На момент ограбления он был действующим сотрудником Росгвардии.

Из офиса ВТБ24 банда вынесла больше 3,9 миллиона рублей, 34 тысячи долларов США и больше 16,8 тысячи евро. В сумме это свыше 7,3 миллиона рублей.

На последнее ограбление банда приехала на велосипедах. Трое из соучастников находились в офисе, а четвертый — возле дома, он наблюдал за обстановкой. Заметив полицейских, последний предупредил об этом по рации других участников банды.

Полицейские задержали одного грабителя, остальным удалось скрыться, но позже их тоже задержали.

«Необходимо отметить, что Александр Грибиниченко заключил досудебное соглашение, способствовал раскрытию преступлений, в силу чего материалы в отношении него были выделены в отдельное производство», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области