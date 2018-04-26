В Санкт-Петербурге глава ТИКа задержан по подозрению в мошенничестве

Петербурге задержан руководитель территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Андрей Пономарев по делу о хищении $725 тыс. Второй фигурант по делу — Олег Чепрасов арестован на два месяца.

Деньги «для Верховного суда»

Как сообщили «Росбалт» 25 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Пономарев задержан по подозрению в мошенничестве. Рассмотрение ходатайства о его аресте отложено на 72 часа. Под стражей до 23 июня пробудет другой фигурант — Олег Чепрасов. Ему уже предъявили обвинение, но своей вины он не признал.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения с декабря 2015 года по апрель 2016-го денежных средств в сумме, эквивалентной $725 тыс., под обманным предлогом передачи денег должностным лицам Верховного суда, чтобы «уладить» вопрос об отмене решений нижестоящих судов Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство, выданного ООО «Реформа» (после переименования ООО «Прогресс»).

Пономарев был учредителем компании «Аллегория права», но в 2017 году передал свою долю. Сейчас, по информации Единого государственного реестра юрлиц, фирма, которая работает в сфере правовой и бухгалтерской деятельности, принадлежит Оксане Кейн, которая, судя по информации из ЕГРЮЛ, занимается торговлей одежды, косметикой и обувью, сообщает ТАСС

Изменения в Едином реестре юридических лиц произошли сразу после того, как региональный антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» обратил внимание на работу фирмы с петербургским Законодательным собранием. С февраля 2016 по май 2017 года был заключен 131 контракт на общую сумму 13 млн рублей. «Трансперенси Интернешнл» проанализировал совместную деятельность «Аллегории права» и Заксобрания и пришел к выводу, что экспертизы заказывались для законопроектов, которые в дальнейшем либо вообще не вносились на рассмотрение, либо были предложены Госдуме другими регионами. Своими сомнениями в целесообразности такого расходования бюджета активисты поделились с правоохранительными органами . Заявления в прокуратуру Следственный комитет и МВД были направлены в октябре 2017 года.