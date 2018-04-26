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Из-за брата схватился за нож
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Из-за брата схватился за нож 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса versiya.info
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Камешково Евгения Царькова, обвиняемого в совершении убийства.
Следствием установлено, что после освобождения из мест лишения свободы в сентябре прошлого года Царьков зарабатывал на жизнь мелкими подработками, увлекался спиртными напитками.
В январе этого года он вместе со случайным знакомым распивал алкоголь. После очередной дозы спиртного разговор зашел о брате Царькова, который в тот момент находился под стражей по обвинению в убийстве.
Случайный знакомый в грубой форме отозвался о брате Евгения и Царьков, схватился за нож и нанес 47-летнему потерпевшему смертельные ранения.
Свою вину Евгений Царьков признал полностью и теперь опять отправится в места не столь отдаленные. Примечательно, что в Камешковском районном суде сейчас слушается дела брата Царькова Антона, который обвиняется в похищении и убийстве 28-летнего Дениса Орлова.
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