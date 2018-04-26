Из-за брата схватился за нож

Фото с ресурса versiya.info

Следствием установлено, что после освобождения из мест лишения свободы в сентябре прошлого года Царьков зарабатывал на жизнь мелкими подработками, увлекался спиртными напитками.

В январе этого года он вместе со случайным знакомым распивал алкоголь. После очередной дозы спиртного разговор зашел о брате Царькова, который в тот момент находился под стражей по обвинению в убийстве.

Случайный знакомый в грубой форме отозвался о брате Евгения и Царьков, схватился за нож и нанес 47-летнему потерпевшему смертельные ранения.