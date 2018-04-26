Управляющую компанию из Красноярска уличили в хищении 99 миллионов рублей 

Проверка, организованная прокуратурой Кировского района Красноярска, выявила хищение средств жильцов управляющей компанией «Кленовый дворик». Сумма похищенных средств составила 99 миллионов рублей. Люди платили в управляющую компанию за коммунальный услуги, однако деньги по назначению не направлялись, а шли на покупку недвижимости и выдачу займов учредителям компании.
Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности.
Фото: dela.ru