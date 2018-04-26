Один из самых опасных серийных убийц задержан после десятков лет поисков

США сотрудники полиции задержали 72‐летнего Джозефа Джеймса де Анджело, следователи уверены, что именно он является серийным убийцей и насильником, которого разыскивали несколько десятков лет. Об этом сообщил Minneapolis Star Tribune.

Окружной прокурор Энн Мари Шуберт заявила, что личность подозреваемого удалось установить с помощью ДНК-экспертизы.

Шуберт подчеркнула, что серийный убийца и насильник держал в страхе многих жителей штата на протяжении десятков лет.

Мы все знали, что ищем иголку в стоге сена, но мы знали, что она там есть

— Энн Мари Шуберт.

Также прокурор отметила, что важнейшие следственные действия были проведены в «течение последних шести дней», ордер на арест подозреваемого был выдан во вторник.

Шериф округа Сакраменто Скотт Джонс отметил, что дело считалось одним из самых сложных в штате. Также он рассказал, что слежка за де Анджело велась на протяжении последних нескольких дней. Шериф подтвердил, что задержанный в прошлом был полицейским и работал в Калифорнии. При аресте им не было оказано никакого сопротивления.

Прокурор округа Вентура Грегори Тоттен заявил, что его подчиненные предъявили де Анждело обвинения в убийстве двух человек. Тоттен пояснил, что речь идет о семейной паре, которая была убита в 1978 году. Полученные в то время образцы ДНК помогли установить подозреваемого.

Власти полагают, что задержанный является серийным убийцей, который действовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 годы. На его счету 12 убийств, а также 45 изнасилований. Преступник имел множество прозвищ: его называли «Убийца из золотого штата», «Насильник с востока» и «Настоящий ночной охотник». Изначально предполагалось, что речь идет о нескольких преступниках, но со временем власти пришли к выводу, что действовал один человек.

В поисках преступника участвовали сотрудники ФБР Соединенных Штатов. Награда за любую информацию, которая могла бы помочь следствию найти его, составляла 50 тысяч долларов. В СМИ выдвигались различные версии о том, что убийца мог избегать поимки, так как был хорошо осведомлен методами работы правоохранительных органов

Отмечается, де Анджело отказано в праве выйти на свободу под залог.

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