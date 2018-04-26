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Reuters: турецкий суд приговорил к тюрьме более десятка сотрудников оппозиционной газеты
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Reuters: турецкий суд приговорил к тюрьме более десятка сотрудников оппозиционной газеты 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 апреля. Турецкий суд в среду приговорил к различным тюремным срокам более десятка сотрудников оппозиционной газеты «Джумхуриет» по обвинению в содействии террористическим организациям. Об этом сообщило агентство Reuters.
К срокам тюремного заключения от 2,5 лет до 7,5 лет были приговорены 14 сотрудников газеты «Джумхуриет». Еще один подсудимый, который не является журналистом этой газеты, был приговорен к 10 годам тюрьмы за свои публикации в сети микроблогов Twitter. Суд также постановил, что рассмотрение обвинений в адрес бывшего главного редактора «Джумхуриет» Джана Дюндара, проживающего в Германии, будет продолжено в рамках другого судебного дела.
Между тем агентство AFP сообщает, что исполнение приговора сотрудникам газеты было отложено до окончания рассмотрения их апелляций.
Журналисты и сотрудники оппозиционной турецкой газеты «Джумхуриет» были задержаны в 2016 году. В ноябре того же года прокуратура Стамбула заявила об их связях с запрещенными в стране Рабочей партией Крудистана (РПК) и организацией ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" — прим. ТАСС), в которую входят сторонники мусульманского проповедникам Фетхуллаха Гюлена и которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.
Бывший главный редактор «Джумхуриет» Джан Дюндар был задержан в 2015 году, после того как в этой газете была опубликована статья с обвинениями властей Турции в поставках оружия боевикам в Сирию. В феврале 2016 года Дюндар был освобожден. В мае того же года на него было совершено неудачное покушение, после чего он покинул Турцию и выехал на временное место жительства в Германию.
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