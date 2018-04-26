Жителю Воронежской области вынесли приговор за хладнокровное убийство брата 

Суд приговорил Сергея Кодзоева к 10 годам лишения свободы.
В Таловском суде вынесли приговор Сергею Кодзоеву за убийство родственника. Эта история произошла прошлым летом в селе Никольcкое, где Сергей гостил у двоюродного брата. В один из летних вечеров, при распитии спиртного, между ними возникла ссора. Кодзоев схватил топор и обухом ударил родственника по голове. Потерпевший сразу же скончался. Замести следы преступления Кодзоев решил оригинальным способом, закопал труп в подвале, а затем забетонировал пол. Селянам он объяснил, что хозяин дома отправился на заработки. Впоследствии Сергей уехал из деревни сам. Неладное заподозрили соседи, они и обнаружили замурованное тело. Об этом сразу же сообщили в полицию. Кодзоева задержали спустя 2,5 месяца. Его сняли с поезда в Красноярск. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. — Подсудимый Кодзоев принял, я считаю, нечеловеческое решение. Не написал, не явился в правоохранительные органы сразу с целью написания явки с повинной. Она родилась уже впоследствии, через 2,5 месяца, непосредственно при задержании правоохранительными органами подсудимого. Поэтому, я просил суд во внимание её не принимать, назначить достаточно суровое наказание за данный вид преступления, — сообщил прокурор Таловского района Денис Грибанов.