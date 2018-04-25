Суд рассмотрит дело обвиняемого в нападении на инкассаторов на северо-востоке Москвы

Бутырский суд рассмотрит уголовное дело о нападении на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи» у почтового отделения Москве . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Азнаура Шашева по обвинению по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2017 г. А. Шашев и его сообщники, вооруженные автоматическими пистолетами Стечкина, напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи» вблизи одного из столичных почтовых отделений. В перестрелке А. Шашев был ранен. Он обратился в медицинское учреждение, где и был задержан.