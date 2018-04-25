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В Воронежской области осудили за убийство мужчину, замуровавшего в бетон тело брата
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В Воронежской области осудили за убийство мужчину, замуровавшего в бетон тело брата 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Суд отправил Сергея Кодзоева в тюрьму на 10 лет. Таловский районный суд в среду, 25 апреля, вынес приговор Сергею Кодзоеву. Мужчина хладнокровно убил двоюродного брата обухом топора и замуровал тело в подвале сарая. В наказание мужчину отправили в колонию строгого режима на 10 лет, сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из суда. Семейная драма разыгралась в селе Николькое Таловского района летом 2017 года. Там 39-летний Сергей Коздоев жил у брата, сам он приехал из Северной Осетии. Как установил суд, братья поссорились во время распития спиртного. Спор быстро перерос в серьёзный конфликт. Сергей Кодзоев схватил обух топора и ударил им родственника по голове. От полученных травм 46-летний мужчина тут же скончался. Надеясь избежать наказания за убийство, Кодзоев закопал покойника в подвале и забетонировал пол. Спрятав труп, Коздоев рассказал соседям, что брат уехал на заработки в Воронеж. Сам он тоже уехал из Никольского. Тревогу забила соседка, которой Кодзоев оставил ключи, попросив присмотреть за домом. Женщине показалось странным, что мужчина зацементировал подвал в сарае. Селяневскрыли бетон перфоратором и обнаружили замурованное тело.
Полицейские задержали Сергея Коздоева спустя два с половиной месяца после убийства. Злоумышленника сняли с поезда на станции Россошь. Он направлялся в Красноярск. В суде гособвинение попросило суд о сроке в 12 лет для Сергея Коздоева. При вынесении приговора суд назначил Коздоеву 10 лет лишения свободы. — Подсудимый Кодзоев принял, я считаю, нечеловеческое решение. Он не заявил об убийства, а скрыл его. Явка с повинной появилась только через два с половиной месяца после преступления. В своём выступлении я просил суд не принимать её во внимание. Я сделал акцент на способ сокрытия преступления, а именно, фактическое замурование тела потерпевшего, — прокомментировал приговор Денис Грибанов, прокурор Таловского района. Лариса Кончакова
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