В Воронежской области осудили за убийство мужчину, замуровавшего в бетон тело брата

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Жителя Воронежской области осудили на 2 года 10 месяцев колонии за месть таксисту

В воронежском отделе полиции по вопросам миграции прошли обыски: начальника поймали на взятке

Воронежский облсуд ужесточил наказание полицейским, осуждённым на 5 и 6 лет за взятку