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Срок содержания под стражей чеченского правозащитника Титиева продлили на месяц
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Срок содержания под стражей чеченского правозащитника Титиева продлили на месяц 

ТАСС 1 час назад
Фото: otr-online.ru
ГРОЗНЫЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Старопромысловский суд Грозного продлил на месяц содержание под стражей руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщил ТАСС в среду адвокат правозащитника Петр Заикин.
"Следователь направил документы в суд на продление меры пресечения
Ходатайство было удовлетворено, срок содержания под стражей продлен на 30 суток — до 9 июня как минимум", — отметил он.
Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники МВД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев, и при досмотре обнаружили в салоне пакет с веществом, имеющим специфический запах марихуаны. Через два дня Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 6 марта Старопромысловский суд Грозного продлил срок нахождения правозащитника под стражей до 9 мая.
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