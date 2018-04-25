Срок содержания под стражей чеченского правозащитника Титиева продлили на месяц

"Следователь направил документы в суд на продление меры пресечения

Ходатайство было удовлетворено, срок содержания под стражей продлен на 30 суток — до 9 июня как минимум", — отметил он.