Дело о разбойном нападении на инкассаторов Спецсвязи в Москве направлено в суд

"Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Азнаура Шашева по обвинению по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 162 УК РФ ("Разбой") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")", — сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, утром 14 февраля 2017 года Шашев и два его сообщника, вооруженные автоматическими пистолетами Стечкина, напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи» около одного из почтовых отделений Москвы, чтобы завладеть более 10 млн рублей. Инкассаторы оказали им сопротивление, в ответ злоумышленники открыли огонь на поражение, тяжело ранив одного из сотрудников Спецсвязи. Ответным огнем один из нападавших был убит, Шашев был ранен, он и его подельник скрылись, не успев завладеть деньгами.

Шашев был задержан в одной из московских больниц, ему оказывали помощь в связи с полученными огнестрельными ранениями. Он арестован. Уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.