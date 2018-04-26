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В Санкт-Петербурге работник микрофинансовой организации осужден за вымогательство
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В Санкт-Петербурге работник микрофинансовой организации осужден за вымогательство 

Банки.ру 31 минуту назад
В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга 25 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении работника микрофинансовой организации Вадима Нижерадзе. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство под угрозой применения насилия и повреждения чужого имущества).
Суд установил, что, действуя в интересах ООО «МКК „Финансовый клуб“, Нижерадзе в период с июля по сентябрь 2017 года звонил и направлял СМС-сообщения с угрозами гражданам, у которых имелась задолженность перед организацией по договорам потребительского микрозайма. В частности, фигурант требовал возврата денег, угрожая заемщикам применением насилия и убийством их близких родственников. Кроме того, злоумышленник обещал потерпевшим испортить их имущество.
Мужчина расклеивал в подъездах по месту проживания потерпевших листы с надписью: „Срочно! В связи с невозможностью выкупа заложенного имущества срочно продам вещи, технику и другое имущество. Обращайтесь в квартиру или звоните по телефону. Отдаю почти даром“. Кроме того, на страницах в социальной сети на фотографиях потерпевших Нижерадзе рисовал крест и размещал надпись „Долг“.
Потерпевшими по уголовному делу признаны пятеро граждан, ими заявлены гражданские иски.
Как поясняется в сообщении правоохранителей, от взысканной с должника суммы денежных средств зависел доход фигуранта.
В ходе судебного следствия подсудимый признал вину в совершении преступлений.
Суд признал Нижерадзе виновным и дал ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Гражданские иски на сумму 250 тыс. рублей удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.
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