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Сотрудники ФСБ задержали в Ульяновске террориста
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Сотрудники ФСБ задержали в Ульяновске террориста 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
По четырнадцати адресам в Казани, Ульяновске и Омске прошли задержания участников международной террористической организации, сообщает tatar-inform.
Во время обысков обнаружена запрещенная литература, выпущенная запрещенной в России международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», отчеты по вербовке, документы, свидетельствующие о ведении антиконституционной пропаганды среди мусульман Татарстана. Среди задержанных есть и лидеры ячейки.
Один из действующих членов группировки был задержан на выезде из дома в микрорайоне «Солнечный» в Ульяновске. Им оказался 33-летний уроженец Старой Кулатки, скрывавшийся от органов предварительного следствия у своих родственников, пояснил пресс-секретарь УФСБ России по Ульяновской области Александр Дронин.
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