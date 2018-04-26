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Главу тюменской налоговой посадили под домашний арест
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Главу тюменской налоговой службы посадили под домашний арест 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: www.duma72.ru
Центральный районный суд Тюмени отправил под домашний арест начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюменской области Тамару Зыкову. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила РИА Новости представитель суда.
Решение было вынесено еще 19 апреля. Мера пресечения избрана на два месяца.
Расследованием уголовного дела в отношении налоговика занимается управление ФСБ по Тюменской области, уточнили изданию «Новый день» в прокуратуре региона, отказавшись сообщить подробности.
По непроверенной пока информации, Тамаре Зыковой инкриминируют мошенничество, хотя изначально сообщалось о взятке в особо крупном размере. И якобы налоговик уже дала признательные показания.
По одной из версий, которую озвучивают источники в силовых структурах, в 2015 году Зыкова добилась от Антипинского НПЗ выплаты НДС на 600 миллионов рублей. За хорошие результаты работы она якобы получила поощрение от службы в размере 8 миллионов рублей, а через некоторое время вернула НДС заводу.
По другой версии, Главу ФНС задержали при получении взятки в 100 миллионов рублей.
Региональное издание отмечает, что бизнес-сообщество Тюмени давно жаловалось на Тамару Зыкову. С ее приходом налогоплательщики начали уходить в соседние регионы. Предприниматели заявляли о беспрецедентном давлении со стороны налоговой службы и непрофессионализме отдельных специалистов.
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