Ещё
Сытник: По делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сытник: По делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции перед журналистами.
«По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции, но оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Дело беглого депутата имеет несколько направлений, которые рассматриваются как отдельные. Основная часть дел уже передана в суд», — сообщил руководитель НАБУ.
По его словам, сейчас в НАБУ осталось только одно дело касательно самого Онищенко, потому что его нет в стране. Для продолжения процесса, пояснил Сытник, необходимо разрешение суда на его заочное осуждение или присутствие самого фигуранта.
«Как только эти формальности будут выполнены, и это последнее дело передадут в суд», — сказал он.
Кроме того, как заявил правоохранитель, дело против Борислава Розенблата завершено и подготовлено к рассмотрению в суде. Проблема заключается только в том, что защита депутата апеллирует в разные инстанции, и тем самым затягивает процесс.
Украина.ру: последние новости
В Одессе осудили воспитательницу из «Виктории» Дело экс-главы Минюста Лавриновича направили в суд В Крыму отправили в колонию офицера, сдавшего в ломбард компьютеры с военными программами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью72
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ109
В Москве ожидают новый ураган24
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста50
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение