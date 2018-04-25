Сытник: По делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции

Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции перед журналистами.

«По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции, но оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Дело беглого депутата имеет несколько направлений, которые рассматриваются как отдельные. Основная часть дел уже передана в суд», — сообщил руководитель НАБУ.

По его словам, сейчас в НАБУ осталось только одно дело касательно самого Онищенко, потому что его нет в стране. Для продолжения процесса, пояснил Сытник, необходимо разрешение суда на его заочное осуждение или присутствие самого фигуранта.

«Как только эти формальности будут выполнены, и это последнее дело передадут в суд», — сказал он.