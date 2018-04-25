Сытник: По делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции 

Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции перед журналистами.
«По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции, но оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Дело беглого депутата имеет несколько направлений, которые рассматриваются как отдельные. Основная часть дел уже передана в суд», — сообщил руководитель НАБУ.
По его словам, сейчас в НАБУ осталось только одно дело касательно самого Онищенко, потому что его нет в стране. Для продолжения процесса, пояснил Сытник, необходимо разрешение суда на его заочное осуждение или присутствие самого фигуранта.
«Как только эти формальности будут выполнены, и это последнее дело передадут в суд», — сказал он.
Кроме того, как заявил правоохранитель, дело против Борислава Розенблата завершено и подготовлено к рассмотрению в суде. Проблема заключается только в том, что защита депутата апеллирует в разные инстанции, и тем самым затягивает процесс.