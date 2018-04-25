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Датскому изобретателю-убийце вынесли приговор
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Датскому изобретателю-убийце вынесли приговор 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Reuters
Суд Копенгагена приговорил к пожизненному заключению датского изобретателя Петера Мадсена, признав его виновным в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает BBC News.
Мадсен будет отбывать наказание без права условно-досрочного освобождения.
Десятого августа прошлого года 30-летняя журналистка Ким Валль отправилась в поездку с 46-летним датским изобретателем Петером Мадсеном на его самодельной подлодке. Валль планировала написать о нем статью.
На следующий день молодой человек Валль заявил о ее исчезновении. Полиция начала поиски, части тела женщине обнаружили в воде и на берегу, некоторые были обмотаны листами металла, некоторые были упакованы в пластиковые пакеты. Мадсена обнаружили на тонущей субмарине и спасли.
Полиция заподозрила Мадсена в убийстве журналистки. Сначала он заявил, что высадил Валль на берегу Копенгагена после трех часов плавания. Позже он изменил показания и заявил, что женщина стала жертвой несчастного случая, поэтому он «похоронил» ее тело в заливе.
В январе 2018 года Мадсену предъявили официальное обвинение в убийстве журналистки. В прокуратуре Копенгагена пришли к выводу, что изобретатель заранее спланировал преступление. Он взял с собой на подлодку нож, пилу, шуруповёрт и другие инструменты, чтобы потом использовать их для пыток.
По мнению прокурора, изобретатель связал журналистку и «замучил до смерти». Также правоохранители считают, что мужчина подверг ее грубому сексуальному насилию.
Прокурор ходатайствовал о пожизненном заключении для изобретателя.
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