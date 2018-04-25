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В Азербайджане задержали мужчину, которого 16 лет искали в России
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В Азербайджане задержали мужчину, которого 16 лет искали в России 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 25 апр — РИА Новости. На грузино-азербайджанской границе задержали мужчину, объявленного в розыск еще в 2002 году.
Задержанный — гражданин Грузии 46-летний Исмайлов Мехман Союн оглу — обвиняется в совершении двойного убийства с особой жесткостью. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Агстафинского района республики.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов готовят документы для передачи Исмайлова следственным органам России, объявивших его в розыск.
Исмайлов разыскивался за совершение двойного убийства девятого мая 2002 года.
По данным СМИ, задержанный состоял в банде «вора в законе» Надира Салифова, известного, как Лоту Гули. Однако следствие считает, что эта информация не соответствует действительности и совершенное им 16 лет назад преступление не имеет отношения к разборкам организованных группировок.
Сам задержанный на предварительном допросе показал, что в тот день находился в нетрезвом состоянии. К нему подошли мужчины и попросили сигарету. Однако разговор с самого начала не сложился. Начался конфликт, который закончился тем, что Исмайлов зарезал двух человек.
Подозреваемый был объявлен в розыск по странам СНГ. А поскольку Грузия вышла из состава Содружества, ее МВД эту информацию не получило. Этим объясняется то, что мужчина смог беспрепятственно пересечь грузинскую границу.
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