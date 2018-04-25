В Азербайджане задержали мужчину, которого 16 лет искали в России

БАКУ , 25 апр — РИА Новости . На грузино-азербайджанской границе задержали мужчину, объявленного в розыск еще в 2002 году.

Задержанный — гражданин Грузии 46-летний Исмайлов Мехман Союн оглу — обвиняется в совершении двойного убийства с особой жесткостью. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Агстафинского района республики.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов готовят документы для передачи Исмайлова следственным органам России , объявивших его в розыск.

Исмайлов разыскивался за совершение двойного убийства девятого мая 2002 года.

По данным СМИ, задержанный состоял в банде «вора в законе» Надира Салифова , известного, как Лоту Гули. Однако следствие считает, что эта информация не соответствует действительности и совершенное им 16 лет назад преступление не имеет отношения к разборкам организованных группировок.

Сам задержанный на предварительном допросе показал, что в тот день находился в нетрезвом состоянии. К нему подошли мужчины и попросили сигарету. Однако разговор с самого начала не сложился. Начался конфликт, который закончился тем, что Исмайлов зарезал двух человек.

Подозреваемый был объявлен в розыск по странам СНГ. А поскольку Грузия вышла из состава Содружества, ее МВД эту информацию не получило. Этим объясняется то, что мужчина смог беспрепятственно пересечь грузинскую границу.

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