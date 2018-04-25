Прыжок с балкона убегавшего от полицейских россиянина сняли на видео

Следователи проводят проверку в связи с падением жителя Красноярска с десятого этажа. Сообщается, что мужчина убегал от полицейских, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета

Видеозапись инцидента опубликовал телеканал НТВ . На кадрах мужчина висит снаружи балкона, его за руки держат двое полицейских. Красноярец начинает вырываться с криками «Пустите!» и падает.

По предварительным данным, в среду, 25 апреля, мужчина «в состоянии сильного эмоционального возбуждения» находился в подъезде и скандалил с одной из жительниц дома. Хозяйка квартиры на десятом этаже услышала крики и открыла входную дверь, чтобы выяснить причину шума.

«В этот момент мужчина оттолкнул владелицу и забежал внутрь жилища. При этом вел себя неадекватно, разбил руками несколько стеклопакетов, после чего забаррикадировался на балконе. Женщина вызвала сотрудников полиции, при виде которых мужчина предпринял попытку выпрыгнуть. Полицейские до последнего пытались помочь мужчине, но он вырвался и упал на асфальт», — сказано в сообщении СК. От полученных травм пострадавший скончался на месте.