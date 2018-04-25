Суд оставил в СИЗО до 6 мая члена ОНК Москвы, обвиняемого в покушении на мошенничество

"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката и признал законным продление срока ареста обвиняемому Денису Набиуллину", — сказал собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы продлил Набиуллину срок ареста до 6 мая.

По версии следствия, 6 декабря 2017 года Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, денежные средства в размере более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении арестованного на медицинское освидетельствование и за дальнейшее смягчение ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").