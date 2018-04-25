В Ульяновске возбудили дело о хищении 800 млн рублей при строительстве военных объектов

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Полиция возбудила дело о хищении 800 млн рублей, выделенных на строительство военных объектов в Ульяновске . Как сообщает Генпрокуратура РФ, дело возбудили по материалам военных прокуроров.

"Военной прокуратурой Ульяновского гарнизона при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе установлено, что ФГУП «Спецстройинжиниринг» и привлеченные им подрядная и субподрядные коммерческие организации не выполнили в срок строительные работы военных объектов в Ульяновске на сумму почти 800 млн рублей. Полученные в рамках госконтракта денежные средства были обналичены путем заключения фиктивных договоров с организациями, признанными в последующем банкротами", — сообщили в надзорном ведомстве.