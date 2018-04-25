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В Ульяновске возбудили дело о хищении 800 млн рублей при строительстве военных объектов
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В Ульяновске возбудили дело о хищении 800 млн рублей при строительстве военных объектов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила дело о хищении 800 млн рублей, выделенных на строительство военных объектов в Ульяновске. Как сообщает Генпрокуратура РФ, дело возбудили по материалам военных прокуроров.
"Военной прокуратурой Ульяновского гарнизона при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе установлено, что ФГУП «Спецстройинжиниринг» и привлеченные им подрядная и субподрядные коммерческие организации не выполнили в срок строительные работы военных объектов в Ульяновске на сумму почти 800 млн рублей. Полученные в рамках госконтракта денежные средства были обналичены путем заключения фиктивных договоров с организациями, признанными в последующем банкротами", — сообщили в надзорном ведомстве.
По материалам военных прокуроров управлением внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
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