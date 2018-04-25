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Сотрудников ГИБДД осудили в Башкирии
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Сотрудников ГИБДД осудили в Башкирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии двух начальников отделений ГИБДД районный суд обязал выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей и запретил занимать должности в правоохранительных органах за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс‐службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, в июле 2016 года осужденные обеспечили выдачу водительского удостоверения жителю Магнитогорска, который не прошел необходимого обучения. Они внесли ложные сведения в экзаменационный лист.
Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор районного суда, отклонив апелляцию
экс-полицейских
24 апреля стало известно о планах ГИБДД ввести единый экзамен на водительские права.
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