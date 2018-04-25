Жители Кубани ограбили пенсионерку с помощью газового баллончика

Двое преступников из Кубани обокрали пенсионерку при помощи газового баллончика. Они проникли в дом к женщине и распылили ей в лицо слезоточивое вещество. Пока потерпевшая приходила в себя, злоумышленники вынесли телевизор, ноутбук, продукты и алкоголь, а после сбежали. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.

Ограбление произошло в поселке Мирском (Кавказский район Краснодарского края ). Причиненный ущерб составил около 230 тысяч рублей. Дежурные наряды полиции сумели отыскать мужчин по горячим следам. По данным следствия, месяц назад подозреваемые обокрали еще один дом в том же поселке. Воры взяли оттуда деньги и ценности на 1,5 миллиона рублей.

Преступников арестовали. Им грозит срок до 12 лет.